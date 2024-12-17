Виновник ДТП с участием „скорой помощи“, которая врезалась в памятник оштрафован судом в Орле

vestiorel.ru

Мировой суд наложил штраф в три тысячи рублей на водителя автомобиля «Ниссан», который на перекрестке улиц Полесской и Салтыкова-Щедрина не предоставил преимущество проезда «скорой», движущейся с включенными спецсигналами. В результате столкновения медицинский транспорт врезался в памятник Дзержинскому.

Авария произошла 6 ноября, и, к счастью, никто из прохожих не пострадал. Однако капот «скорой» получил значительные повреждения от удара.

Судья признал водителя «Ниссана» виновным в непередаче преимущества автомобилю экстренной медицинской помощи и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей, сообщили представители Станции скорой помощи.

В Департаменте здравоохранения пояснили, что вопрос восстановления медицинского автомобиля будет решен в рамках страховых отношений. «Если виновником ДТП признают водителя легкового автомобиля, то ремонт машины «скорой» оплатит страховая компания,» — отметили тогда в депздраве.

Именно так и произошло в конечном итоге, сообщает «ОрелТаймс».