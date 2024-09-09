Виталий Рыбаков раскрыл возможные нарушения при реализации национальных проектов в Орловской области

Сегодня, 9 сентября 2024 года, стало известно, что в Орловской области национальные проекты реализуются с проблемами и уголовными делами. Председатель комитета по транспорту и градостроительной деятельности областного совета опубликовал пост о выполнении национальных проектов в регионе. В нём он указывает на проблемы со сроками сдачи и значительное удорожание знаковых объектов.

-Какой национальный проект ни возьми, везде сроки сдачи нарушены, есть проблемы с проектно-сметной документацией, и всегда происходит удорожание объекта. И такая ситуация наводит на мысли, что это делается преднамеренно! Примеров много, и самые крупные удорожания произошли при работе на объектах национального достояния: Красный мост и школа на Зеленина, — говорит законодатель.

Рыбаков описывает схему, которая, по его мнению, практикуется чиновниками на Орловщине последние семь лет.

-По моим наблюдениям, ситуация такова: «свой» подрядчик заходит единственным на конкурс на заведомо маленькую сумму контракта. Другие же подрядчики понимают, что за такую сумму контракта построить объект невозможно, поэтому не участвуют в подобных конкурсах. Далее начинается самое интересное — «свой» подрядчик, который зашёл на объект единственным участником, получает задание проектировать объект и проходит экспертизы. В течение года, иногда полутора лет, «своего» подрядчика главные распорядители бюджетных средств накачивают авансами, работа на объекте не ведётся, а подрядчик начинает ставить вопросы дополнительного финансирования, — отмечает депутат.

Он также приводит пример объекта национального проекта «Спорткомплекс» на улице Матвеева, где сумма контракта была 220 миллионов, а через год увеличилась до 370 миллионов. То есть за этот период времени стоимость выросла на 70 процентов!

Опыт Орловщины показывает, что национальные проекты стали настоящим бедствием для руководителей муниципалитетов. Так, главы Дмитровского района и города Болхова ожидают решения своей участи под домашним арестом.

На сегодняшний день в Орловской области не освоили и 50% средств по нацпроектам. 5 сентября на совещании в администрации области прозвучало, что кассовые расходы на мероприятия национальных проектов составляют 3 млрд рублей, или 47 % от предусмотренного объёма (6,36 млрд рублей), сообщает «Орелтаймс».

Ранее мы писали, что в ходе прямого эфира 6 сентября 2024 года губернатор Орловской области Андрей Клычков затронул вопрос о перспективах появления платных парковок в городе Орёл.