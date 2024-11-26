Влад Лисовец рассказал как создать идеальный образ для встречи Нового года: советы стилиста

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Влад Лисовец, известный стилист, поделился секретами выбора наряда для празднования Нового года. По его мнению, в этот вечер важно чувствовать себя комфортно и уверенно.

-В любом случае должно быть что-то элегантное. Тут все способы хороши: и платье в пол, и юбка в пол, и мини-юбка с пиджаком и плотными колготками. К ним добавить какие-то блестящие аксессуары. Вариантов очень много, — пояснил стилист.

Лисовец рекомендует отказаться от сложного макияжа и причёски, сосредоточившись на одежде. Лучше избегать ярких цветов, таких как красный, зелёный и жёлтый, отдавая предпочтение более спокойным оттенкам. А вот разбавить образ можно с помощью эффектных аксессуаров, пишет lady.mail.ru.

Стилист также подчёркивает важность экспериментов с одеждой, смешивая разные стили и эпохи. Именно такие сочетания зачастую создают самые интересные и запоминающиеся образы.

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