Владимир Путин утвердил обновленный список критериев для оценки эффективности работы руководителей регионов

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Президент России Владимир Путин утвердил обновлённый перечень показателей, призванный оценить эффективность работы губернаторов. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовой информации, сообщает newsorel.ru.

В данном списке насчитывается 21 ключевой критерий. В частности, внимание будет сосредоточено на удовлетворённости участников специальной военной операции условиями, предоставленными для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. Среди прочего, предусмотрены показатели доверия к власти и уровень вовлечённости граждан в добровольческую деятельность.

Администрация президента готовит новую версию ключевых показателей эффективности (KPI) для губернаторов. Уточнялось, что в обновлённом варианте значительно возрастёт внимание к субъективному восприятию населения в отношении работы властей.