Власти пообещали доделать мост на Ботанике

В соцсетях и СМИ сегодня с утра обсуждают публикацию Михаила Вдовина, который выехал на место ремонта моста через Оку от Новой Ботаники к озеру Светлая жизнь и не обнаружил там строителей. Депутат облсовета засомневался, что ремонт этого объекта завершится в срок и показал в соцсетях, как выглядит мост по состоянию на 31 мая.

Сегодня же пресс-служба горадминистрации опубликовала ответ, в котором объяснила, куда делись рабочие с этого объекта. Ситуация типичная для Орла – один подрядчик вызвался делать сразу несколько объектов и перебросил строителей туда, где сроки поджимают. Впрочем, и мост пообещали сдать вовремя – до 1 августа: здесь уже заложены армированные опалубки, ведётся подготовка к вырубке деревьев. В ближайшее время начнется бетонирование и прокладка пешеходной зоны.

«Жители пожаловались, что в последние дни совсем не видят рабочих на объекте. Волноваться не стоит: сотрудники ООО «Строй 57» занимались подготовкой пляжа Светлой жизни к купальному сезону. Красили лавочки, устанавливали буйки, завозили песок и оборудовали инклюзивный пляж», – рассказал замначальника «УКХ» Артём Москвичеков. Он заверил, что в ближайшие два дня подрядчик возобновит реконструкцию подвесной пешеходной переправы.