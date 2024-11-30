Власти в Ливнах ввели туристический налог: сколько?

В городе Ливны был введён туристический налог. Это решение было принято на недавнем заседании местного совета, сообщает oreltimes.ru.
Как рассказал руководитель финансового управления администрации Нина Парахина, налог будет способствовать увеличению поступлений в местный бюджет.
Ставка налога составит 1% от стоимости ночёвки на территории Ливен, что примерно соответствует 26 рублям в сутки.
«Согласно статье 418.7 Налогового кодекса Российской Федерации, если сумма налога меньше минимальной (100 рублей), то налог будет рассчитываться по минимальной ставке, то есть 100 рублей. При средней заполняемости объектов 30% и с учётом предоставления льгот, ожидается, что общая сумма налога составит 550 тысяч рублей», – отметила она.