Власти в Ливнах ввели туристический налог: сколько?

В городе Ливны был введён туристический налог. Это решение было принято на недавнем заседании местного совета, сообщает oreltimes.ru.

Как рассказал руководитель финансового управления администрации Нина Парахина, налог будет способствовать увеличению поступлений в местный бюджет.

Ставка налога составит 1% от стоимости ночёвки на территории Ливен, что примерно соответствует 26 рублям в сутки.