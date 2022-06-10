Власти заявили, что будут сохранять здоровые деревья. В итоге из 337 спиленных деревьев больными и аварийными было признано только 41 дерево

В городской администрации подготовили довольно объемный пресс-релиз по поводу спиленных деревьев возле КДЦ «Металлург».

Заголовок, по логике авторов, должен был вселить оптимизм в сердца орловцев: «Главный архитектор Орла: «Все здоровые и редкие деревья мы сохраняем при благоустройстве». Однако пользователи соцсетей увидели явное несоответствие между заголовком и содержимым пресс-релиза, опубликованного практически всеми СМИ. В тексте говорится, что «всего под снос попадали 337 деревьев, в том числе 20 больных, 13 сухих и усыхающих, восемь аварийных деревьев и три сорняка. В зону реконструкции попало 100 деревьев и 193 куста боярышника».

При этом в администрации делают упор на то, что «концепция благоустройства территории у КДЦ «Металлург» обсуждалась открыто – и с жителями Орла, и с администрацией КДЦ «Металлург». Мы понимали, что, к сожалению, ряд деревьев пойдёт под снос, но в большинстве своём это больные, сухостойные или аварийные деревья, – отметил главный архитектор Орла Владимир Плотников. – Здоровые и редкие деревья – например, голубые ели, — безусловно, сохраним и обыграем интересными арт-объектами! Мы не рубим деревья ради благоустройства – мы адаптируем благоустройство под существующую дендрологию».

Но на этом странности с математикой не заканчиваются. По действующему в Орле закону вместо выпиленных деревьев обязательно высаживаются новые. И логично было бы предположить, что раз уж строителям помешали 337 деревьев, то и высажено будет не меньше. Между тем в релизе говорится, что на место вернут почти в пять раз меньше спиленного! «Всего в плане высадки 59 деревьев (черемуха, липа, клён, ель, берёза) и 1 390 кустов (спирея различных видов, дерен и кизил).

Слабым утешением может служить тот факт, что это будут не чахлые палочки, которые массово гибнут в Орле без полива в первые год-два, а крупномеры. «Проектом предусмотрена высадка новых деревьев. Не саженцев, а уже взрослых особей возрастом не менее восьми лет. Их привезут из питомника с «родным» комом земли для лучшей приживаемости. Статистика гибели среди таких деревьев почти нулевая. Конечно, в течение первых лет мы будем их «подкармливать» удобрениями», — рассказал главный специалист производственно-технического отдела МКУ «УКХ г. Орла» Николай Коташевский.

См. также «Это не ивы срубили, это бабло рубят»