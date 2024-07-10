Влияет ли цвет волос орловчанок на их профессиональную эффективность: результаты опроса

В середине лета 2024 года, в Орловской области был проведен занимательный опрос. Мужчин, находящихся на руководящих должностях, попросили ответить, влияет ли цвет волос женщин-коллег на их профессиональную эффективность.

Результаты показали, что почти половина (49%) опрошенных лидеров полагают, что цвет волос может влиять на производительность работы женщин. Из них 25% выразили мнение, что брюнетки обычно работают более эффективно, чем их светловолосые или рыжеволосые коллеги.

Тем не менее, 11% руководителей считают, что блондинки проявляют большую работоспособность, в то время как 8% отдают предпочтение рыжим сотрудницам.

Однако большинство (51%) опрошенных руководителей не придерживаются таких взглядов и считают, что важнее всего квалификация и компетентность, а не цвет волос. Некоторые добавили, что женщины часто меняют цвет своих волос, поэтому это не должно иметь значения. Об этом сообщила Орелtimes.