Внимание орловцы! Новая угроза для пользователей «Сбербанк Онлайн» — мошенники на связи!

Сбербанк направил срочное уведомление орловским пользователям своего мобильного приложения. В сообщении говорится о новой схеме мошенничества, которая может привести к потере средств на счетах клиентов.

Специалисты выявили, что мошенники, выдавая себя за сотрудников банка, осуществляют звонки через мессенджеры и убеждают пользователей обновить приложение «Сбербанк Онлайн». Они уговаривают разрешить трансляцию экрана под предлогом необходимости биометрической аутентификации. Такие действия могут привести к утечке личных данных, включая банковские реквизиты и коды доступа, что чревато финансовыми потерями.

Эксперты подчеркивают: настоящие сотрудники Сбербанка никогда не требуют доступ к экрану вашего устройства и не просят проводить операции по телефону. Для предотвращения мошенничества не следует предоставлять доступ к своему устройству и осуществлять переводы по требованию неизвестных лиц. Информацию об этой угрозе предоставил информационный портал gorodkirov.ru.»