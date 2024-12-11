Внимание, орловские родители! Wildberries удаляет с продаж сомнительные аромаингаляторы

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Во вторник, 10 декабря 2024 года, стало известно, что Wildberries принял решение изъять из продажи спорные аромаингаляторы, ставшие популярными среди подростков, в том числе и в Орле. В течение суток товары исчезнут из доступа, как сообщает компания.

Решение об изъятии было принято после проверки, инициированной депутатами Госдумы. Они обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить аромаингаляторы, продающиеся на маркетплейсах, на содержание запрещённых веществ. Депутаты также призвали исследовать последствия их употребления.

Орловские родители были обеспокоены новомодными ингаляторами, внешне похожими на дезодоранты-стики. Устройства имеют два отростка, которые вставляются в ноздри для вдыхания содержимого. Встречаются отзывы, где подростки отмечают «зависимость от этой штуки».

Продавцы позиционируют их как продукт с аромамаслами — камфорой, ментолом и эвкалиптом. Также можно встретить устройства с запахом арбуза и даже энергетика. Однако отсутствие у стиков инструкции и сертификата безопасности вызывает тревогу, так как любой ингалятор должен иметь эти документы, пишет орелtimes.

Медики предупреждают, что ингаляторы с различными ароматами могут вызывать привыкание, а их злоупотребление — привести к носовым кровотечениям и аллергическим реакциям, в том числе анафилактическому шоку.

Подобные устройства вызывают беспокойство родителей во многих регионах России.

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