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Внимание, жители Орла! Объявлено штормовое предупреждение

Светлана Соколова
15 декабря 2024
Фото: gorod-lugansk.com

Сегодня, 15 декабря 2024 года, в Орле объявлено штормовое предупреждение: региональное управление МЧС предупреждает об усилении ветра. С вечера ожидаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду и снегопад, включая мокрый снег. Завтра, 16 декабря, прогнозируются метель и налипание мокрого снега.

Чтобы снизить риски, связанные с непогодой, МЧС рекомендует:

  • не перегружать электрическую сеть;
  • не оставлять детей без присмотра;
  • проверять прогноз погоды перед выходом из дома;
  • избегать нахождения под линиями электропередач при сильном ветре;
  • соблюдать скоростной режим на дороге;
  • держаться подальше от крыш зданий, где возможен сход снега;
  • передвигаться мелкими шагами и выбирать удобную обувь в гололёд.

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