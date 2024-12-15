Внимание, жители Орла! Объявлено штормовое предупреждение

Фото: gorod-lugansk.com

Сегодня, 15 декабря 2024 года, в Орле объявлено штормовое предупреждение: региональное управление МЧС предупреждает об усилении ветра. С вечера ожидаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду и снегопад, включая мокрый снег. Завтра, 16 декабря, прогнозируются метель и налипание мокрого снега.

Чтобы снизить риски, связанные с непогодой, МЧС рекомендует:

не перегружать электрическую сеть;

не оставлять детей без присмотра;

проверять прогноз погоды перед выходом из дома;

избегать нахождения под линиями электропередач при сильном ветре;

соблюдать скоростной режим на дороге;

держаться подальше от крыш зданий, где возможен сход снега;

передвигаться мелкими шагами и выбирать удобную обувь в гололёд.

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