Внимание, жители Орла! Объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 15 декабря 2024 года, в Орле объявлено штормовое предупреждение: региональное управление МЧС предупреждает об усилении ветра. С вечера ожидаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду и снегопад, включая мокрый снег. Завтра, 16 декабря, прогнозируются метель и налипание мокрого снега.
Чтобы снизить риски, связанные с непогодой, МЧС рекомендует:
- не перегружать электрическую сеть;
- не оставлять детей без присмотра;
- проверять прогноз погоды перед выходом из дома;
- избегать нахождения под линиями электропередач при сильном ветре;
- соблюдать скоростной режим на дороге;
- держаться подальше от крыш зданий, где возможен сход снега;
- передвигаться мелкими шагами и выбирать удобную обувь в гололёд.
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