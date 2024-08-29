Во Мценске мастер цеха предстанет перед судом за то, что её подчинённый лишился пальцев

Сегодня, 29 августа 2024 года, следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мастера цеха одного из предприятий города Мценска. Она обвиняется в нарушении правил охраны труда, сообщает «Орелтаймс».

По данным следствия, 20 апреля этого года мастер допустила к работе по подъёму короба сотрудника, который не прошёл обучение безопасному выполнению этой задачи. Это привело к серьёзным последствиям.

Пресс-служба ведомства сообщила: «В результате выполнения указанных работ потерпевший, не останавливая работу подъёмного механизма, взялся за трос, в результате чего его пальцы затянуло в крюковую подвеску с последующей их ампутацией».

Степень вреда здоровью оценивается как тяжкая.

На данный момент расследование завершено, дело передано в суд.