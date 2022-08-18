Во Мценске молитвенно вспоминали Христа ради юродивого Иоанна Коробочкина

15 августа исполнилось 176 лет со дня упокоения Христа ради юродивого Иоанна Коробочкина. В этот день молитвенно почтить память блаженного на его могиле на Харлампиевском кладбище Мценска собрались многие прихожане городских храмов, сообщает Мценское благочиние.

Несмотря на то, что Христа ради юродивый Иоанн Коробочкин жил в 19 веке, память он нем амчане хранят до сих пор.

Современники нередко называли блаженного Иванушкой-дурачком и Иванушкой-юродивым, смеялись над ним, обзывали и даже били. Однако все это Иоанн Коробочкин переносил терпеливо, принимал с незлобием.

Благочестивые люди замечали, что под странной наружностью Коробочкина скрывается особая Божия благодать. Многие уважали блаженного, с особым радушием принимали его, когда он заходил в их дома.

Иоанн нередко бывал во мценском Петропавловском монастыре. Заходил в кельи к монахам, дружил и часто вел духовные беседы с насельником монастыря иеромонахом Мелхиседеком. Правда, многим их общение и дружба казались смешными.

Бывая в гостях у отца Мелхиседека, Иоанн Коробочкин при посторонних вел себя особенно причудливо, говорил загадками. Оттого люди часто не могли понять его мысли. Но когда гости уходили, Иоанн, как рассказывали, оставлял свою причудливость. И тогда блаженный и отец Мелхиседек проводили время в душеспасительных разговорах. Беседы их часто сопровождалась обильными слезами. Но как только снова появлялись люди, Коробочкин ставился тем странным Иванушкой.

Однажды Христа ради юродивый заболел. Чувствуя приближение смерти, Иоанн пожелал, чтобы иеромонах Мелхиседек напутствовал его в загробную жизнь, причастил Святых Христовых Таин.

Утешая своего духовного отца и друга перед предстоящей разлукой, Коробочкин в присутствии других людей, с обычною причудливостью и как бы грозно, сказал ему, что они увидятся через шесть недель. Вскоре Иоанн Коробочкин преставился ко Господу. Проститься с Христа ради юродивым пришли сотни людей.

Впоследствии на могиле блаженного городское общество установило памятник.

Кстати, предсказание Христа ради юродивого Иоанна Коробочкина отцу Мелхиседеку исполнилось в точности.

Канонизировать блаженного собирались еще в начале 20 века. Но сбыться планам помещала революция.

Чудеса по молитвам Христа ради юродивого Иоанна Коробочкина совершаются и сегодня. На его могиле на Харлампиевском кладбище Мценска нередко можно встретить верующих, приходящих сюда за молитвенной помощью.

По информации Орловской митрополии.