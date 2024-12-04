Во сколько обойдётся новогодний стол жителям Орла?

До Нового года осталось всего лишь 28 дней. Хотя жители Орловской области не спешат к ранней подготовке к главному зимнему празднику, средняя стоимость новогоднего застолья уже определена, сообщает oreltimes.ru.

Специалисты Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) подсчитали, что праздничный ужин обойдется в 9140 рублей. В эту сумму включены ингредиенты для «Оливье» и «Селёдки под шубой», бутерброды с красной икрой и маслом, куриное мясо, сырные и мясные нарезки, мандарины, игристое и шоколадные конфеты для семьи из четырех человек.

Важно отметить, что значительно возрастёт доля бюджета, отведённая на бутерброды с красной икрой, чья цена возросла на 34% по сравнению с прошлым годом, превысив в октябре 8000 рублей за килограмм в 25 российских регионах. В Орловской области икра подскочила до более чем 9000 рублей за килограмм.

Но это не единственное: картофель подорожал на 65%, а сливочное масло стало заметно дороже. Забота жителей о ценах привела к инициативе regional authorities по публикации списка магазинов, предлагающих масло по более низким ценам.

В прошлом году стоимость новогоднего застолья составляла 8240 рублей.