«Во время беременности лучше избегать блюд с сырой рыбой и морепродуктами»: специалист рассказала какие продукты опасны для беременных женщин

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Репродуктолог и акушер-гинеколог Анастасия Боброва рассказала о продуктах, которые могут быть опасны для беременных женщин. По словам специалиста, будущим мамам стоит исключить из рациона сырую рыбу и морепродукты, рыбу с высоким содержанием ртути, непастеризованное молоко и продукты на его основе, сырые яйца и полуфабрикаты, а также недожаренное или сырое мясо.

-Любители суши и морепродуктов знают, как это вкусно, но во время беременности лучше избегать блюд с сырой рыбой и морепродуктами. В них могут содержаться вредные бактерии, вирусы и паразиты, такие как листерия и сальмонелла, которые вызывают тяжелые пищевые отравления, — рассказала акушер-гинеколог.

Некоторые виды рыбы содержат высокие уровни ртути, которая может негативно сказаться на развитии нервной системы ребёнка. Также опасно употребление непастеризованного молока и продуктов из него, поскольку они могут вызвать листериоз. Это заболевание особенно рискованно для беременных, оно способно привести к выкидышу, преждевременным родам или врождённым дефектам у ребёнка, пишут известия.

Сальмонелла также представляет опасность для будущих мам. Она может вызвать обезвоживание и другие осложнения, что вредно для малыша. Поэтому беременным женщинам следует избегать домашнего майонеза, соусов и заправок, приготовленных с сырыми яйцами, десертов на основе сырых яиц, таких как тирамису, яичницы-глазуньи и других блюд с недоваренными яйцами.

Кроме того, употребление недожаренного или сырого мяса, колбас, сосисок и копчёностей может привести к заражению бактериями, такими как токсоплазма, листерия и сальмонелла. Они могут вызвать выкидыш или проблемы развития у плода.

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