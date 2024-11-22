Во время урагана в Подмосковье 22-летнюю сотрудницу Ozon насмерть раздавила упавшая беседка-курилка: видео

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В четверг, 21 ноября 2024 года, во время урагана в Подмосковье произошла трагедия. На территории промышленного парка компании Ozon в деревне Гривно на молодую сотрудницу упала беседка-курилка. 22-летняя девушка, приехавшая на заработки из Башкирии, скончалась до приезда скорой помощи. Смотрите видео по ссылке.

По предварительной информации, сильный ветер уронил беседку прямо во время перекура. Коллеги Алины попытались помочь ей, но конструкция оказалась слишком тяжёлой.

Следователи подмосковного СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Это не единственный случай, связанный с последствиями урагана. Вчера вечером за медицинской помощью обратились ещё минимум восемь человек.

16-летняя девочка получила травму головы после падения дерева. В разных районах Москвы деревья упали на двух человек — у 66-летней женщины сломана рука, а мужчина отделался ушибом. Остальные пострадавшие обратились в скорую помощь с незначительными ссадинами и ушибами.

Ранее мы писали, что появились кадры удара российской баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске: видео.