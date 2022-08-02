2 августа 2022



Во всех литературных музеях Орла 5 августа пройдет День открытых дверей (6+)

Такой подарок родному городу преподнес коллектив Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева. Орловцы и гости города смогут бесплатно осмотреть экспозиции:
• музея И.С. Тургенева (ул. Тургенева, д. 11),
• музея писателей-орловцев (ул. Тургенева, д. 13),
• музея И.А. Бунина (пер. Георгиевский, д. 1),
• дома-музея Н.С. Лескова и Дома Т.Н. Грановского (ул. 7-го Ноября, д. 24),
• дома Леонида Андреева (ул. 2-ая Пушкарная, д. 41).
Кроме того, в музее Ивана Бунина можно с помощью мультимедийного гида, созданного на платформе Артефакт, прослушать экскурсию, детально рассмотреть экспонаты и получить о них дополнительную информацию.
В выставочном зале музея И.С. Тургенева в 15.00 откроется персональная экспозиция акварелей Валерия Лукьянчикова «Городок провинциальный…». Картины земляка можно будет посмотреть бесплатно. Выставка будет экспонироваться до 28 августа.
Часы работы музеев: с 10 до 17 часов без перерыва.

 

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Опубликовано 02 Авг 2022 в 16:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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