Водителям с 1 января придется платить больше: Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушения ПДД

Фото: zr.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения. Этот документ был опубликован 26 декабря на официальном портале правовой информации.

Одно из наиболее распространённых нарушений — превышение скорости на 20–40 км/ч — теперь будет караться штрафом в размере 750 рублей (ранее — 500 рублей). За превышение скорости более чем на 80 км/ч установлен максимальный штраф в размере 7,5 тыс. рублей (прежде он составлял 5 тыс. рублей), пишут iz.ru.

Кроме того, законом предусмотрено наказание за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Эти изменения внесены в статью 12.37 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»). Ранее штраф за управление автомобиля без ОСАГО составлял 800 рублей, а отдельного наказания за это нарушение не было.

Водителям также придётся заплатить за проезд на красный сигнал светофора — 1,5 тыс. рублей, за езду по обочине — 2,5 тыс. рублей, за несоблюдение требований разметки и знаков — 750 рублей. Разворот в неположенном месте обойдётся автомобилистам в 1,5–2,5 тыс. рублей. Вождение с непристёгнутым ремнём безопасности будет стоить 1,5 тыс. рублей вместо прежних 1 тыс. рублей. А штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения увеличится с 30 тыс. до 45 тыс. рублей.

Также закон предусматривает снижение размера скидки на оплату штрафа с 50 до 25%. Кроме того, на оплату штрафа со скидкой отводится 30 дней вместо 20.

В среднем штрафы будут увеличены в 1,5 раза. Закон должен вступить в силу 1 января 2025 года.

Ранее мы писали, что как привлечь деньги в 2025 году: советы астролога.