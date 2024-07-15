Водопровод на улице Школьной в Титово не работает уже два месяца: сельчане в отчаянии

В конце недели, 14 июля 2024 года, стало известно, что на улице Школьной села Титово Орловской области уже два месяца не работает водопровод . Об этом сообщил местный житель.

По словам орловца, жители села вынуждены запасаться питьевой водой из соседнего Шаблыкино, чтобы готовить еду. Они лишены возможности помыться и полить огород. Сельчане неоднократно обращались к главе администрации Шаблыкинского района с просьбой решить проблему, но пока ничего не изменилось. Об этом сообщают Орловские новости.

Ситуация усугубляется тем, что в селе живёт семья с инвалидом первой группы.

— Он ездит в Орел на гемодиализ. Ему необходимо каждый день с собой брать воду, купаться, готовить еду, — отметил житель села.

Причины поломки водопровода и сроки его ремонта остаются неизвестными.