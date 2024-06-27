На Белгородщине погиб инструктор «Бригады Катукова» 

В социальных сетях телеканала «Первый Областной» появилась трагическая новость о гибели инструктора орловской «Бригады Катукова» гвардии старшего лейтенанта Алексея. Он отдал жизнь за свою страну 24 июня 2024 года в Белгородской области, пав в 14:15 во время выполнения боевого задания.

Судьба Алексея трагически оборвалась из-за удара ракеты Himars.

Я был уверен, что его дальнейшая жизнь будет связана с Орлом. Он искренне и без преувеличения полюбил этот город», – рассказал командир «Бригады Катукова».

Алексей, благодаря своему мужеству и героизму, проявленными в боевых действиях, лично уничтожил несколько вражеских танков и боевых машин пехоты, в том числе и американские машины Bradley. Отвага и самоотверженность наших героев, таких как Алексей, будут вдохновлять поколения.

Вечная память герою!