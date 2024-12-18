Волонтёры Анапы: ведется борьба за экологию после катастрофы с танкерами в Керченском проливе, видео

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Сегодня, 18 декабря 2024 года, в Анапе продолжается активная работа по ликвидации последствий разлива мазута. Тысячи добровольцев со всей Кубани и из других регионов страны объединились, чтобы помочь очистить побережье от загрязнения. Они устанавливают боновые заграждения, перекапывают береговую линию и упаковывают мазут в мешки. Смотрите видео по ссылке.

По словам волонтёров, особенно ценными оказались мешки для сахара — они не рвутся и не пропускают мазут. Это позволяет более эффективно собирать загрязнитель, пишут «Осторожно, новости».

Кроме того, на побережье работают специальные пункты для спасения птиц. Пернатых отмывают от мазута и оказывают им необходимую помощь. Экологи предупреждают, что разлив нефтепродуктов может поставить под угрозу жизнь 500 тысяч перелётных птиц.

«Помывочные» пункты стали настоящим спасением для пернатых, пострадавших от разлива. Эксперты также рекомендуют россиянам воздержаться от поездок на анапские курорты летом, пока последствия катастрофы полностью не ликвидированы.

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