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Волонтёры из Орла организовали праздник для юных переселенцев из Курска

Кристина Абдуллоева
24 декабря 2024
regionorel.ru

Для юных переселенцев из курского приграничья состоялся новогодний утренник, где радость и смех объединили лишь 30 детей. Это замечательное мероприятие было организовано неравнодушными орловцами, обходя стороной фонды, благотворительные организации и государственные учреждения.

С августа группа волонтёров упорно поддерживала семьи беженцев. В конце ноября в социальных сетях было объявлено о сборе сладостей, как рассказала волонтёр Анастасия Войницкая. Неравнодушные орловцы щедро откликнулись, в то время как один из местных заводов передал канцтовары. Увидев этот порыв, руководство клуба «Среда» предложило провести новогоднее представление бесплатно.

20 декабря детей ждал волшебный спектакль с участием Деда Мороза и других сказочных персонажей. Желающие могли запечатлеть момент с наряженной в костюм собакой, которую привела волонтёр Виталия Румянцева, помогающая бездомным животным. Фотограф также любезно согласилась сделать снимки детей безвозмездно.

После праздника ребята получили сладкие подарки и наборы канцтоваров. Тем временем волонтёры продолжают собирать гуманитарную помощь для многодетных семей беженцев. Адреса пунктов сбора: г. Орёл, ул. Ливенская, 33 (офис «СП-Кард»), с 9:00 до 18:00; ул. Зареченская, 4, корп. 3 (салон красоты «Фрея»), с 9:00 до 20:00. Дополнительная информация по телефону: 89155037339 (Анастасия Войницкая), сообщает «ОрелТаймс».

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