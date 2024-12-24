Воспитатель из Орла победила на региональном этапе XII Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

Фото: Институт развития образования Орловской области

Сегодня, 24 декабря 2024 года, стало известно о результатах XII Всероссийского конкурса «Воспитатели России». В прямом эфире в режиме телемоста наградили победителей. Среди них была и воспитатель из города Орла Наталья Сумарокова.

Как сообщили в Институте развития образования Орловской области, Наталья работает воспитателем в детском саду № 35. Она победила на региональном этапе и стала лауреатом второй степени федерального уровня в номинации «Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации „Инклюзивное образование“».

Конкурс проводится каждый год, чтобы найти, поддержать и распространить опыт лучших воспитателей, педагогов и руководителей образовательных учреждений, пишет орелtimes.

Организовала конкурс Всероссийская общественная организация «Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства просвещения РФ и производителя товаров для творчества ПК химический завод «Луч».

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