Вот это улов! Рыбак из Ливенского района поймал толстолобика весом 16 кг

Фото: тг-канал «Уездный город»

Невероятная удача улыбнулась 7 августа 2024 года жителю Ливенского района Валерию Лебедеву. На Старом Блынском водохранилище он смог поймать толстолобика внушительных размеров — весом целых 16 килограммов! Об этом сообщили в телеграм-канале «Уездный город».

Толстолобик может достигать впечатляющих размеров: длина тела рыбы до 1 метра, а вес в среднем от 20 до 35 килограммов. Однако встречаются и настоящие гиганты, чей вес превышает 50 кг.

Обычно на рынках можно найти толстолобиков весом не более 3 кг. Знатоки утверждают, что чем крупнее рыба, тем вкуснее её мясо, богаче питательными веществами и жирнее.