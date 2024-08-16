ВОЗ объявила обезьянью оспу чрезвычайной ситуацией международного значения: более 500 человек скончались в ДР Конго, под угрозой женщины и дети

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Вирусное заболевание monkey pox, или обезьянья оспа, продолжает распространяться в Африке. Эпидемия уже охватила 18 стран континента, включая Демократическую Республику Конго, Кению, Бурунди, Руанду и Уганду.

Это второй раз, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявляет обезьянью оспу чрезвычайной ситуацией международного значения. Впервые это произошло в июле 2022 года.

В этом году эпидемия началась с распространения штамма Clade I. Вскоре появился новый вариант Clade Ib, который вызывает больше опасений у медиков. По данным ВОЗ, на этот раз угроза более смертоносна: с начала года в ДР Конго зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболевания обезьяньей оспой, из них 524 человека скончались. В зоне риска — женщины и дети до 15 лет.

Обезьянья оспа передаётся через употребление заражённого мяса, контакт с инфицированными животными или людьми. Основные симптомы — сыпь, которая может сохраняться до 4 недель, боли в мышцах и спине, общая слабость.

Для борьбы с эпидемией ВОЗ выделила 1,5 млн долларов. Сейчас ведётся активная разработка вакцин.