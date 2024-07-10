Воздух Орловской области стал грязнее на 4,9% по сравнению с прошлым годом

Как стало известно 10 июля 2024 года, количество вредных выбросов в атмосферу в Орловской области выросло. Об этом сообщает FinExpertiza – по итогам 2023-го года.

Согласно анализу, проведенному экспертами консалтинговой компании, было установлено, что в Орловской области наблюдается увеличение уровня атмосферных выбросов на 4,9% по сравнению с прошлым годом.

Эти выбросы происходят как со стороны промышленных предприятий, так и от автомобильного транспорта, причем их доля в общем объеме загрязнений распределяется поровну.

За один год в атмосферу Орловской области было выпущено приблизительно 55 тонн вредных веществ, что составляет около 79 килограммов на каждого жителя региона.

В то же время, в масштабах всей России наблюдается противоположная тенденция: общий объем выбросов сократился на 1%, достигнув минимального уровня за последние пять лет.