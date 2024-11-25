Возгорание российского самолёта SSJ-100 в аэропорту Антальи: подробности происшествия: жесткое видео горения самолёта

Российский самолёт SSJ-100 загорелся в аэропорту Антальи. Борт авиакомпании «Азимут» выполнял рейс из Сочи. Пожар начался сразу после посадки, сообщает и прилагает видео t.me/shot_go.

По словам очевидцев, изначально загорелся двигатель «суперджета». Возгорание оперативно ликвидировали пожарные службы аэропорта.

Сгоревшему в аэрпорту Антальи «суперджету» было семь лет — борт летал в авиакомпании «Азимут» с декабря 2017-го года

Перелёт из Сочи в Турцию был третьим для SSJ-100 за сегодняшний день. Ночью и утром самолёт выполнил рейс Сочи — Самарканд — Сочи. Пожар в двигателе начался сразу после посадки, которая проходила в сложных метеоусловиях. Предварительно, погибших и пострадавших нет.