Возле берегов Керчи терпят бедствие 2 танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»: волны разорвали их на две части, видео

Фото: news-cr.ru

Сегодня, 15 декабря 2024 года, у берегов Керчи волны разорвали на две части танкер «Волгонефть-212», который перевозил 4 тысячи тонн мазута. В результате инцидента в море оказались 13 членов экипажа, а само судно стремительно погружалось под воду. Смотрите видео по ссылке Mash.

К сожалению, за ним последовал ещё один танкер — «Волгонефть-239», который также не устоял перед мощным ударом волн и сломался на две части.

Из резервуаров «Волгонефть-212» вылилось около 4 тысяч тонн мазута, что привело к образованию огромного черного пятна в море. Спасатели на буксирах активно работают над тем, чтобы вытащить моряков из воды. В зону происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Танкер «Волгонефть-212» был построен 55 лет назад и изначально представлял собой полноценный танкер. Однако в 1990-х его укоротили, вырезав центральную часть и сварив нос и корму, образовав огромный шов посередине. К сожалению, именно этот шов не выдержал мощного удара волны, что и привело к трагедии.

Моряки отмечают, что эта ситуация не нова: многие суда, которые в 1990-е годы были преобразованы из полноценный танкеров в класс «река – море», часто сталкиваются с подобными проблемами. За последние три десятилетия статистика говорит о 1097 погибших моряках, работавших на таких «самоделках».

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