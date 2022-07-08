8 июля 2022



Возле Красного моста готовят площадку под тяжелый кран

По информации подрядчика ООО «Уваровская ПМК-22», демонтаж упавшего 50-тонного гусеничного крана начнётся в субботу-воскресенье. Для техники, что будет его поднимать, сейчас закладывается площадка. Она расположится со стороны Железнодорожного района под Красным мостом и будет выложена из плит. Кран грузоподъёмностью более 300 тонн прибудет в Орёл из соседнего региона. С его помощью предстоит снять стрелу, а затем и упавший кран.

«Оценить работоспособность упавшего крана можно будет только после его обследования. Но, чтобы в будущем не терять время, подрядчик уже сейчас прорабатывает вариант его замены», — сообщил начальник производственного отдела МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» Алексей Костиков.

Тем временем продолжается возведение пешеходной переправы. Её готовность составляет 50%. Сегодня в ночь в дежурство вновь заступают 16 человек, продолжается обшивка «галереи» профлистами.

В пресс-службе горадминистрации напомнили, что автобус «ЦУМ – торговые ряды» будет курсировать до 10 июля включительно. Расходы на его обслуживание берёт на себя ООО «Уваровская ПМК-22». График работы бесплатной переправы остаётся прежним: на конечные остановки автобус приходит каждые 15-20 минут. О необходимости продления его работы на следующую неделю станет понятно исходя из скорости демонтажа упавшего крана.

 

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Опубликовано 08 Июл 2022 в 17:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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Момент падения крана на Красном мосту.



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