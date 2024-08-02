Возле театра Тургенева в Орле установили крышу на укрытие от БПЛА

Фото: ООО «Региональные новости»

В начале августа 2024 года возле Орловского государственного академического театра им. Тургенева появилась крыша на укрытии для защиты от БПЛА. Об этом сообщили Орловские новости.

В настоящее время еще в четырех общественных местах монтируются укрытия. Защитные сооружения будут установлены возле остановок общественного транспорта в сквере Комсомольцев и сквере генерала А. П. Ермолова, а также в Детском парке и парке Победы.

Каждое укрытие вмещает до 30 человек и будет оснащено освещением на случай ночных налетов.