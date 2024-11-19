«Возможно, придется ампутировать ногу»: эти слова услышала женщина, после того как сделала татуировку на отдыхе в Турции, фото

Фото: Daily Mail

В понедельник, 18 ноября 2024 года, стало известно, что британка Кирсти Гриффитс столкнулась с серьёзными последствиями после того, как сделала татуировку на отдыхе в Турции. Через двое суток после процедуры у неё развилась опасная инфекция на правой лодыжке. Врачи предупредили о возможной ампутации ноги — это стало для женщины настоящим шоком.

-Ко мне приходили два разных хирурга, и один из них сказал, что если ситуация не изменится, мне, возможно, придется ампутировать ногу, — вспоминает Кирсти.

К счастью, благодаря назначенному лечению антибиотиками, инфекцию удалось победить за четыре дня, пишет газета.ru. Сейчас Гриффитс испытывает постоянную боль и вынуждена принимать обезболивающие препараты.

-Я бы посоветовала тем, кто думает сделать татуировку за границей, провести собственное исследование и внимательно подходить к выбору специалиста, — предупреждает британка.

Представители тату-салона отрицают свою вину, утверждая, что все инструменты были стерилизованы. Они предполагают, что причиной инфекции могли стать носки, которые женщина надела сразу после сеанса.

Фото: Daily Mail

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