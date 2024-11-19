Впервые в Японии появился деликатес сало с чесноком из Орловской области

Орловская область экспортировала в Японию варёно-копчёные колбасы, сосиски и сардельки, сало с чесноком и чёрным перцем, «щёчки копчёные». Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, сообщает oreltimes.ru.

Общий вес мясной продукции составил 595 кг.

Качество и безопасность сала с колбасами подтверждены протоколами лабораторных испытаний федеральных аккредитованных лабораторий.

Орловская продукция успешно прошла контроль на государственной границе Японии. Претензий к оформлению документов и качеству товара со стороны компетентного органа страны-импортёра не последовало, уточнили в Управлении.