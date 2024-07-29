Впервые за 2000 лет раскрыт древний саркофаг: что обнаружили археологи в гробнице Цербера

Впервые за 2000 лет итальянские археологи смогли исследовать древний саркофаг, обнаруженный в гробнице, которая носит имя мифического трёхглавого пса Цербера. Об этом пишет ЭкоПравда.

Гробница была найдена недалеко от Неаполя всего год назад и сразу привлекла внимание учёных своими яркими фресками. Внутри находился плотно запечатанный саркофаг. Чтобы сохранить его целостность, археологи решили не вскрывать его, а использовать миниатюрную видеокамеру.

Внутри саркофага были обнаружены человеческие останки, лежащие на спине и покрытые прекрасно сохранившимся саваном. Также в погребальной камере были найдены керамические сосуды, мази и стригили — древние инструменты для очищения кожи.

Учёные предполагают, что человек, похороненный здесь, был значимой фигурой в своём обществе, возможно, главой семьи. Для дальнейших исследований были взяты образцы ДНК.

Кроме того, учёные установили, что тело было обработано кремом на основе трав, который помогал замедлить процесс разложения.