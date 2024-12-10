Врач-гастроэнтеролог рассказала сколько можно пить энергетиков в сутки

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Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики София Кардашова 10 декабря 2024 года рассказала, что в сутки можно выпивать не более 250 мл энергетического напитка. По её словам, это количество безопасно для организма.

Врач также предупредила об опасности совмещения энергетиков и физических нагрузок. Это может привести к серьёзной нагрузке на сердце.

-Допустимо употреблять не более 250 мл энергетика в сутки. Кроме того, ни в коем случае не совмещать прием энергетика и физические нагрузки, так как это огромная нагрузка на сердце, — объяснила гастроэнтеролог.

Она рекомендовала употреблять не больше двух-трёх энергетических напитков в неделю, пишет iz.ru. После этого нужно дать организму время на восстановление ресурсов. Энергетики повышает артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

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