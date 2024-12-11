Врач рассказал, кому лучше воздержаться от посещения бани: противопоказания и правила парения

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Посещение бани может быть как полезным, так и вредным для здоровья. О противопоказаниях к банным процедурам рассказал врач-эксперт Денис Банный 11 декабря 2024 года.

-Среди противопоказаний — острый период болезни, обострение хронических патологий, желчнокаменная и мочекаменная болезни (жар может спровоцировать смещение камней), любые виды онкологических заболеваний (под строгим запретом не только баня, но и любые другие тепловые процедуры), а также артериальная гипертензия, — отмечает специалист.

С осторожностью париться можно людям с варикозной болезнью вен. Из-за тепла усиливается приток крови к ногам, а это может привести к прогрессированию варикоза. Кроме того, кожные заболевания, травмы или раны на коже — ещё один повод повременить с баней, пишут iz.ru.

По словам врача, есть и другие противопоказания к посещению бани. Это первый и третий триместры беременности, эпилепсия (резкое изменение температуры может вызвать эпилептический приступ), недостаточность сердечной, почечной или печёночной функций, инфекционные болезни.

-Для того чтобы процедура парения была максимально комфортной и безопасной, следует придерживаться правил. Не посещать баню на полный или, наоборот, голодный желудок, после алкогольных возлияний. В перерывах между подходами нужно пить больше жидкости: травяного чая, домашнего компота или морса, — подытожил Банный.

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