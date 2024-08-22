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«Врачи из Курских больниц очень просят помочь с инвалидными колясками»: в Орле объявлен сбор, адрес

Светлана Соколова
22 августа 2024
Фото: akrasdia.ru

В среду, 21 августа 2024 года, стало известно, что в Орле объявлен сбор инвалидных колясок, организованный центром «Патриот-57». Центр находится в здании Дворца культуры железнодорожников по адресу: Привокзальная, 8.

— Врачи из Курских больниц очень просят помочь с инвалидными колясками,

— сообщили в телеграм-канале «Орловский тыл».

Центр «Патриот-57» работает всю неделю, с понедельника по воскресенье, с 9:00 до 18:00.

Кроме инвалидных колясок, в «Патриот-57» можно принести продукты и вещи для эвакуированных из Курской области. Особенно требуются:

  • подсолнечное масло (литровые бутылки),
  • крупы (упаковки по 1 килограмму),
  • сахар (упаковки по 1 килограмму),
  • сгущёнка (банки),
  • консервы,
  • кофе «3 в 1»,
  • чай (небольшие коробки),
  • тушёнка,
  • печенье (упаковки),
  • мужские дезодоранты,
  • гели для душа,
  • постельное бельё,
  • подушки и одеяла.

Ранее мы сообщали, что открылся новый пункт сбора помощи жителям Курской области.

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