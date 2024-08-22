«Врачи из Курских больниц очень просят помочь с инвалидными колясками»: в Орле объявлен сбор, адрес

В среду, 21 августа 2024 года, стало известно, что в Орле объявлен сбор инвалидных колясок, организованный центром «Патриот-57». Центр находится в здании Дворца культуры железнодорожников по адресу: Привокзальная, 8.
— Врачи из Курских больниц очень просят помочь с инвалидными колясками,— сообщили в телеграм-канале «Орловский тыл».
Центр «Патриот-57» работает всю неделю, с понедельника по воскресенье, с 9:00 до 18:00.
Кроме инвалидных колясок, в «Патриот-57» можно принести продукты и вещи для эвакуированных из Курской области. Особенно требуются:
- подсолнечное масло (литровые бутылки),
- крупы (упаковки по 1 килограмму),
- сахар (упаковки по 1 килограмму),
- сгущёнка (банки),
- консервы,
- кофе «3 в 1»,
- чай (небольшие коробки),
- тушёнка,
- печенье (упаковки),
- мужские дезодоранты,
- гели для душа,
- постельное бельё,
- подушки и одеяла.
Ранее мы сообщали, что открылся новый пункт сбора помощи жителям Курской области.