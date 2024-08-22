«Врачи из Курских больниц очень просят помочь с инвалидными колясками»: в Орле объявлен сбор, адрес

В среду, 21 августа 2024 года, стало известно, что в Орле объявлен сбор инвалидных колясок, организованный центром «Патриот-57». Центр находится в здании Дворца культуры железнодорожников по адресу: Привокзальная, 8.

— Врачи из Курских больниц очень просят помочь с инвалидными колясками, — сообщили в телеграм-канале «Орловский тыл».

Центр «Патриот-57» работает всю неделю, с понедельника по воскресенье, с 9:00 до 18:00.

Кроме инвалидных колясок, в «Патриот-57» можно принести продукты и вещи для эвакуированных из Курской области. Особенно требуются:

подсолнечное масло (литровые бутылки),

крупы (упаковки по 1 килограмму),

сахар (упаковки по 1 килограмму),

сгущёнка (банки),

консервы,

кофе «3 в 1»,

чай (небольшие коробки),

тушёнка,

печенье (упаковки),

мужские дезодоранты,

гели для душа,

постельное бельё,

подушки и одеяла.

Ранее мы сообщали, что открылся новый пункт сбора помощи жителям Курской области.