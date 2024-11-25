Врачи из Уфы предупредили о новом заболевании среди вейперов: опасное увлечение

Врачи Городской клинической больницы №5 в Уфе рассказали о новом опасном заболевании, связанном с употреблением электронных сигарет. Несмотря на распространенное мнение о безопасности вейпов по сравнению с традиционными сигаретами, специалисты подчеркивают, что это заблуждение, сообщает ufacitynews.ru.

Основу жидкостей для вейпа составляют пропиленгликоль и глицерин. При нагревании они выделяют опасные вещества, такие как формальдегид, ацетальдегид и акролеин, которые негативно влияют на дыхательную систему. Помимо этого, в состав жидкостей входят никотин, ароматизаторы и загустители, усугубляющие вредное воздействие на организм.

Одним из серьезных последствий использования вейпов является EVALI — заболевание, поражающее легкие, известное также как болезнь вейперов. Симптомы EVALI включают высокую температуру, кашель, слабость, одышку и патологические изменения в легких, которые можно обнаружить с помощью компьютерной томографии. Еще одним ранним признаком заболевания являются нарушения пищеварения.