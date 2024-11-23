Врачи в Орле спасли жизнь молодому парню, откачав жидкость из сердца

© БСМП им Н.А. Семашко (г.Орел)

Врачи больницы им. Семашко спасли от смерти 22-летнего пациента с тампонадой сердца. Подробности появились на странице медучреждения, сообщает newsorel.ru.

Молодой человек был доставлен в больницу из ЦРБ с жалобами на нехватку воздуха, перебои в работе сердца, слабость и неприятные ощущения за грудиной. Ранее парень страдал пороком сердца и перенес операцию по протезированию аортального клапана.

При обследовании врачи обнаружили в околосердечной сумке пациента около двух литров жидкости. В таком состоянии сердце не может снабжать организм кровью. Это приводит к развитию острой сердечной недостаточности, шоку и летальному исходу.

В кардиологическом отделении № 1 парню в экстренном порядке провели перикардиоцентез по Пирогову. Эта процедура позволила удалить жидкость из перикарда.

Сейчас жизни парня ничто не угрожает, он готовится к выписке.