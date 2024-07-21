Вратарь из Орла вошёл в состав московского «Спартака» на новый сезон

В Орловской области в июле стало известно, по сообщению телеграм-канала «Спартак Информ», вратарь Александр Селихов включён в заявку московского «Спартака» для участия в сезоне 2024–2025.

В команде три голкипера: Александр Селихов, Александр Максименко и Семён Фадеев. Все они будут готовиться к предстоящему сезону.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Селихов может покинуть команду. По данным издания Sport, новый тренер красно-белых Деян Станкович не рассчитывал на вратаря из-за его травм.

Селихов провёл 11 матчей за «Спартак» в РПЛ и Кубке России в этом сезоне. Четыре матча он отыграл без пропущенных голов, всего пропустил 12 мячей.

Уроженец Нарышкино выступает за московский «Спартак» с зимы 2017 года.