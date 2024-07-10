FM-радиостанции, а также 20 цифровых и аналоговых телеканалов отключат в Орловской области

В Орловской области на 15 и 16 июля 2024 года запланирована ежеквартальная телевизионная профилактика. Во время профилактических работ возможны временные перерывы в вещании 20 цифровых телеканалов, а также аналоговых телеканалов и FM-радиостанций. Это планируется на время, когда большинство людей обычно не смотрят телевизор или заняты работой.

Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции можно на сайте ртрс.рф.

Данная профилактика является важной процедурой для обеспечения качества трансляции. Орловский ОРТПЦ проведет необходимые работы, чтобы зрители могли наслаждаться бесперебойным вещанием.