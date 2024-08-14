Время собирать грибы: в Орловской области начался пик грибного сезона

В августе 2024 года, после недавних дождей и похолодания в лесах Орловской области начался настоящий грибной бум. Если ещё недавно в основном встречались лисички, то сейчас грибники могут порадовать себя богатым уловом груздей и маслят.

Ожидается, что скоро начнут появляться белые грибы и подберёзовики, а затем наступит время опят. Грузди — это не только вкусный, но и очень полезный продукт. Они богаты белком, витаминами группы В, клетчаткой, витаминами С и D и другими важными для здоровья веществами.

Регулярное употребление груздей помогает насытить организм полезными бактериями, снизить артериальное давление, нормализовать уровень сахара в крови и предотвратить развитие атеросклероза. Об этом сообщил Орелtimes.

Маслята также являются ценным источником полезных веществ. В них содержится большое количество солей железа, калия и фосфора, витамины А, В, B1, С, РР. Кроме того, маслёнок является чемпионом по содержанию витамина D среди всех видов