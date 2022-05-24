24 мая 2022



Все больше орловчан выступают за ограничения для самокатчиков

Минпромторг сообщил о разработке ГОСТа с требованиями к безопасности электросамокатов. 52% орловчан считают необходимым ввод законодательных ограничений для вождения этих транспортных средств. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Орла.

За введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов — 52% орловчан: «Электросамокаты опасны для окружающих, на них носятся с большой скоростью и по дорогам, и по тротуарам»; «Запретить приобретение и эксплуатацию данного вида транспорта! А ранее приобретенные — изъять и утилизировать!».
Против — 25%: «Нужно создавать комфортную среду — отдельные дорожки, желательно с ограждениями. Любые законодательные ограничения в нашей стране с неработающими законами — источник для коррупции»; «Самокаты и электросамокаты — экологически чистый транспорт».
Число орловчан, поддерживающих введение ограничений для владельцев самокатов, практически не отличается среди мужчин и женщин, а также граждан различных возрастов, информирует SuperJob.

 

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Опубликовано 24 мая 2022 в 15:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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