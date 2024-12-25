Все гости с ума сходят по моим закускам и особенно тарталетки с печенью трески и яйцом

Перед подачей горячих блюд действительно здорово предложить закуски, которые разбудят аппетит.
Одной из любимых закусок в нашей семье является паштет из печени трески. Это блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении, идеально подходящее для праздничного стола.
Рецепт закуски из печени трески в тарталетках
Ингредиенты:
- Тарталетки (песочные) — 7-10 шт.
- Яйцо куриное — 2 шт.
- Сыр твердый — 80 г
- Печень трески (консервированная) — 150 г
- Майонез — 30 г
- Соль и перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Подготовка тарталеток: Купите песочные тарталетки в магазине. Они лучше сохраняют свою текстуру и не размокают от паштета.
- Отварите яйца: Положите яйца в кипящую воду и варите 10 минут до состояния вкрутую. Затем охладите их в холодной воде и очистите от скорлупы.
- Подготовьте печень трески: Откройте консервированную печень трески, слейте масло и слегка разомните печень вилкой в миске.
- Смешайте ингредиенты: Добавьте натертый на мелкой терке твердый сыр к печени и аккуратно перемешайте.
- Добавьте яйца и майонез: Натертые яйца добавьте в массу, затем добавьте майонез. Взбейте все ингредиенты с помощью вилки до однородной массы. При необходимости посолите и поперчите по вкусу.
- Наполните тарталетки: С помощью чайной ложки аккуратно наполните тарталетки готовым паштетом.
- Украсить: Для красоты можно украсить верх паштета мелко нарезанной зеленью или зернами граната.
Приятного аппетита!
Эта закуска порадует ваших гостей и станет отличным началом праздничного ужина!