Все гости с ума сходят по моим закускам и особенно тарталетки с печенью трески и яйцом

Перед подачей горячих блюд действительно здорово предложить закуски, которые разбудят аппетит.

Одной из любимых закусок в нашей семье является паштет из печени трески. Это блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении, идеально подходящее для праздничного стола.

Рецепт закуски из печени трески в тарталетках

Ингредиенты:

Тарталетки (песочные) — 7-10 шт.

Яйцо куриное — 2 шт.

Сыр твердый — 80 г

Печень трески (консервированная) — 150 г

Майонез — 30 г

Соль и перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Подготовка тарталеток: Купите песочные тарталетки в магазине. Они лучше сохраняют свою текстуру и не размокают от паштета. Отварите яйца: Положите яйца в кипящую воду и варите 10 минут до состояния вкрутую. Затем охладите их в холодной воде и очистите от скорлупы. Подготовьте печень трески: Откройте консервированную печень трески, слейте масло и слегка разомните печень вилкой в миске. Смешайте ингредиенты: Добавьте натертый на мелкой терке твердый сыр к печени и аккуратно перемешайте. Добавьте яйца и майонез: Натертые яйца добавьте в массу, затем добавьте майонез. Взбейте все ингредиенты с помощью вилки до однородной массы. При необходимости посолите и поперчите по вкусу. Наполните тарталетки: С помощью чайной ложки аккуратно наполните тарталетки готовым паштетом. Украсить: Для красоты можно украсить верх паштета мелко нарезанной зеленью или зернами граната.

Приятного аппетита!

Эта закуска порадует ваших гостей и станет отличным началом праздничного ужина!