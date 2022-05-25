Все идет по графику, но графика нет

№17 (686) от 25 мая 2022 г.

Темпы работ на Красном мосту стали одним из важнейших вопросов, который рассмотрели депутаты профильного комитета горсовета в мае. И хотя формально вопрос оказался в разделе «Разное», то есть решение не принималось, проблема перекрытия главной транспортной артерии настолько важна для города, что и без решения жителям будет интересно узнать все детали. А их оказалось предостаточно. И по поводу проекта (точнее, изменений в этот документ), и по поводу качества тех конструкций, что успел «налепить» на объекте предыдущий подрядчик, и самое главное – по срокам ремонта. Со сроков, пожалуй, и начнем.

«Слова, слова, слова…»

Депутатам рассказали, что перенос теплотрассы – одно из самых важных мероприятий, так как завершить его необходимо до начала нового отопительного сезона. То есть построить временный коммуникационный мост, разобрать старую сеть, смонтировать ее на новых опорах, провести опрессовку и осенью, в установленные сроки, подать людям тепло. Начальник «УКСа» Дмитрий Кузнецов уточнил, что на середину августа уже запланированы пуско-наладочные работы. Металлоконструкции для временного коммуникационного моста начнут поставляться на объект уже с 30 мая. Партии будут небольшими, но поставки ожидаются в ежедневном режиме, чтобы рабочие успевали выполнить все работы. В целом на мост завезли все необходимое для производства работ, в том числе и понтоны, чтобы можно было действовать не только с суши, но и с воды.

Депутат Игорь Коновалов уточнил, что в представленном календарном графике стоит дата окончания работ по временным мостам – пешеходному и коммуникационному – ноябрь 2023 года.

В частности, речь зашла про второй временный мост (пешеходный). Как раз накануне проведения комитета СМИ опубликовали заявление властей, что пешеходную переправу строители обещают сделать уже к 5 августа 2022 года. В чем тогда причина расхождения в сроках? Как пояснил Дмитрий Кузнецов, мосты в проекте заложены как временные сооружения, то есть они предполагают как монтаж, как и последующую разборку всех конструкций. Именно поэтому в календарном плане-графике стоит дата – ноябрь 2023-го. К этому сроку мосты должны быть не только построены, но и отработать положенное время и быть демонтированными.

Депутат Игорь Коновалов обратил внимание, что срок сдачи временного пешеходного моста нигде в документах не обозначен. Сдать его к 5 августа обещают только на словах. Также депутат поинтересовался, какая работа над ошибками была сделана городскими властями после случая с предыдущим подрядчиком? То есть каким образом будет вестись промежуточный контроль за соблюдением сроков выполнения работ? Дмитрий Кузнецов «обрадовал» аудиторию, заявив, что в плане контроля ничего не поменялось. «Как был контроль со стороны заказчика, Орелгосзаказчика, авторского надзора, так это все и остается. Что касается работы над ошибками, ряд моментов мы для себя определили, работу над ошибками провели и с новым подрядчиком эти вопросы все обсудили. Никаких препятствий для завершения работ нет», – уверенно отрапортовал Кузнецов.

Но депутаты продолжали упорствовать. Так, Александр Головин напомнил, что еще в марте администрации было дано поручение комитета предоставить график производства работ. Но до сих пор решение комитета не выполнено. «Что бы вы сейчас ни говорили – вы можете нам все что угодно рассказать! И что к 5 августа будет, и что к 5 июля… Пока не будет графика производства работ, мы будем раздувать щеки и слушать вас. Как вы нам говорили это два года назад, когда подрядчика на объекте не было! Когда никаких работ не было, а вы говорили: «Все хорошо!» Что бы сейчас вы ни сказали здесь (на мой взгляд) – это будут просто слова, ничем не подтвержденные. Чтобы депутаты контролировали работы и понимали: есть опасность нарушения сроков или все идет по графику – вы должны принести нам график производства работ. Открыть его и сказать: вот сегодня 5 августа. Вот у нас было запланировано на 5 августа мост запустить, и сделать это и это. Молодцы! Вот на объекте должно быть 50 человек по плану-графику. Выходим. Считаем. Сколько на объекте? 50 человек – все хорошо! Если там 30 работают, то мы понимаем, что вы отстаете. Если там 80, то мы видим, что вы идете с опережением. Календарный план состоит не из локальных смет, а из сроков и количества людей, которые отслеживаются по неделям. Пока мы не увидим такого графика, все, что вы рассказываете, – всего лишь слова, не подтвержденные никакими документами. И когда придет 5 августа, и не будет пешеходного моста, вы найдете нам 100 причин, по которым этот мост не состоялся. Поэтому я уже в который раз прошу: подготовьте вместе с подрядчиком календарный план. Чтобы мы понимали, что у вас идет, и вы сами понимали, что у вас творится на объекте», – изложил свою точку зрения Александр Головин.

Про погоду и природу

Зампредседателя горсовета Владимир Негин обратился к директору ООО «Уваровская ПМК-22» Николаю Кутлунину с вопросом, нет ли у подрядчика опасений, что он не уложится в заявленный срок? Николай Кутлунин рассказал, что в настоящее время привлеченных сил вполне достаточно, чтобы уложиться в график: «Нам выдали заключение, что конструкции, устроенные предыдущим подрядчиком, были сделаны не по проекту. Но несущая способность этих конструкций может быть обеспечена при выполнении компенсационных мероприятий. Рекомендации по компенсационным мероприятиям нам предоставлены. Сейчас они осмечиваются в составе проекта. Это не будут какие-то дополнительные затраты. И уже начали выполнять эти рекомендации. На этих конструкциях будут установлены детали конструктива пешеходного моста, который был изначально запроектирован», – рассказал Николай Кутлунин.

Второй вопрос касался опять же «наследства» предыдущего подрядчика. Когда строители покинули объект, они не законсервировали его, как положено, на зиму. А зимний период – это не только осадки, но и перепады температур, когда вода замерзает ночью и оттаивает днем. Такие «температурные качели» способны разрушить и более серьезные конструкции, чем старинный мост.

«Вы, наверное, имели в виду не сам мост, а подходы к мосту? Действительно, непростая история! Естественно, конструктив был раскрыт. Мы с вами живем в сложных климатических условиях, где сочетаются осадки различного плана, морозы, оттепели. И, конечно же, имеет место повышенная влажность конструктива. Условия там не тепличные. Но мы зашли в благоприятное время и надеемся, что погода и природа позволят его подсушить до того момента, когда мы будем его закрывать. И вызывает надежду на обеспечение его (старого конструктива) сохранности то, что одной из задач проекта было снять несущую нагрузку и переложить ее на новый конструктив. Эти аркады в ветхом состоянии: как бы хорошо раньше ни строили, и какие бы материалы ни применялись, но время берет свое. Теперь они будут разгружены, и с учетом рекомендованных мероприятий по инъектированию мы сможем обеспечить сохранность еще на длительный период времени», – рассказал Николай Кутлунин.

«Ждали, слушали, верили…»

В конце заседания беседа плавно вернулась к своему логическому началу. Что же мешает администрации представить депутатам план-график работ? Выяснилось, что для составления плана работ необходимо иметь четкое представление, какие именно работы предстоит выполнить. А с этим на Красном мосту, увы, больше проблемы: выяснилось, что параметры основания моста по факту сильно отличаются от тех, что были заложены в проекте изначально. Из-за этого проект пришлось корректировать. Многие технические решения, которые уже прошли экспертизу, пришлось менять. Именно этой работой на момент проведения комитета и занимались совместно подрядчик и заказчик. Кстати, в день проведения комитета на место должен был приехать и специалист из проектного института, чтобы провести корректировку решений именно на подходах. Как пояснил подрядчик, теоретически можно было бы работать и на самом мосту. Но по факту выяснилось, что заехать на мост нереально.

Что касается соблюдения общего графика работ, то привлеченных сил достаточно: есть и техника, и люди. Наращивать объемы работ будут по мере необходимости, заверил подрядчик. На первом этапе, пока не приведут в порядок всю проектную и рабочую документацию, пройдет некоторое время. Но есть виды работ, которые могут меняться и узакониваться в упрощенном порядке – в первую очередь речь о временных сооружениях. Поэтому по двум временным мостам работы пойдут гораздо быстрее. Сам подрядчик заинтересован в том, чтобы убрать поток пешеходов с моста на временную переправу, так как надо монтировать теплотрассу, а к этой работе можно будет приступать только когда не будет потока пешеходов. Так что тянуть с постройкой моста резона нет. Полноценный же график, под каждой строчкой которого подрядчик готов подписаться и в дальнейшем жестко придерживаться оговоренных сроков, будет готов только к 30 июня.

В который раз речь зашла про изменения в проект, которые не помешают строить два временных моста (пешеходный и для коммуникаций). Но экспертиза изменений тоже потребует времени. Поэтому депутат Коновалов задал логичный вопрос: «Вы нас в прошлом году полгода кормили изменениями в проект. Мы все ждали, слушали вас, верили. Сейчас мы слышим от вас ровно то же самое: что будет изменение проекта, и все идет своим чередом. Прошлый раз мы получили, что по факту ничего сделано не было. Что в этом году?»

«В рамках того авторского надзора, который был с предыдущим подрядчиком, на самом деле, и я неоднократно об этом говорил, существовали проблемы. Зачастую проектировщик саботировал принятие необходимых решений, и мы в связи с этим отказались от его услуг. Впоследствии был заключен договор с другой проектной организацией. В настоящее время у нас новый авторский надзор. Я со стороны заказчика вижу перемены к лучшему: активно работает новый проектировщик, принимает непосредственное участие в реализации проекта. Буквально сегодня ГИП (главный инженер проекта) приезжает на объект, погружается в проблематику и своими глазами будет смотреть, своими руками всё пощупает и будет следить за дальнейшей реализацией», – обнадежил народных избранников Дмитрий Кузнецов.

Сергей Миляхин