«Все резко поменяется в четверг»: орловцев предупредили о грядущих погодных катаклизмах на этой неделе

Фото: invite.viber.com

Жителей Орловской области предупредили о предстоящих погодных испытаниях на этой рабочей неделе в ноябре 2024 года. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Иванович Шувалов поделился своими наблюдениями.

На первый взгляд, начало недели не предвещает никаких катаклизмов, но это только до четверга и пятницы, пишет newsorel.ru. С понедельника по среду ожидается умеренно тёплая погода без осадков, днём около 3–5 градусов тепла. Но уже в четверг всё изменится.

— Все резко поменяется в четверг, задует ветер, на область обрушится сильный дождь (не исключено, что местами за день может выпасть половина месячной нормы осадков), температура достигнет почти рекордных значений в 8-10 градусов, — рассказал Шувалов.

А в ночь на пятницу дождь сменится мокрым снегопадом, и температура опустится ниже нуля. Так что утром в пятницу на дорогах будет гололёд и снежный накат. Днём температура вряд ли поднимется выше нуля.

Ранее мы сообщали, что жители Орла могут бесплатно воспользоваться медицинскими услугами по полису ОМС в частных клиниках: что доступно застрахованным?