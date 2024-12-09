«Все здесь плачут»: орловская певица Наталья Куприянова поделилась с Андреем Малаховым своей невероятной историей

Фото: Наталья Куприянова

Орловская певица Наталья Куприянова стала гостьей ток-шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Она поделилась с Андреем Малаховым и зрителями своей невероятной историей. Программа вышла в эфир 7 декабря 2024 года.

Наталья рассказала о том, как потеряла своего пятилетнего сына, который долгое время боролся с онкологией.

— Эта боль, которая не утихает. Все помню до мелочей, до всех слов, которые он говорил в последний день. Он все понимал, и он в тот момент очень громко заплакал и говорит: «Мам, мне слишком больно». Я уже поняла, что он прощается. Обнились, и я стала молиться и только дочитала «Отче наш», сказала «Аминь» и услышала, как он выдохнул. Это был последний его выдох, — поделилась Наталья.

После долгих лет безуспешных попыток забеременеть, в семье Натальи случилось чудо. Восемь месяцев назад у женщины родилась долгожданная дочь. Вера помогла ей пережить скорбь и найти силы жить дальше, пишет newsorel.ru.

— Невероятная история, все здесь плачут, — заметил Андрей Малахов.

В студии Андрея Малахова орловчанка исполнила песню «Белые платочки» и подарила супруге ведущего Семистрельную икону Божией Матери.

Ранее мы писали, что орловская певица Наталья Куприянова рассказала, где ей пришлось пережить первую ракетную атаку: подвал в многоквартирном доме был закрыт.