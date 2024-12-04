Орловская среда - региональный сайт Орловской области

Всем, у кого есть карта «Мир», дали срок до января: потом будет поздно

Евгения Гулевская
04 декабря 2024

Владельцам карт национальной платёжной системы «Мир» напомнили о срочности использования бонусов, накопленных в рамках программы лояльности.

Все бонусы, накопленные на счёте, будут действительны только до 31 января. После этой даты они аннулируются.

Ключевые моменты:

  • Бонусы: Участники программы могут зарабатывать «приветы» за выполнение виртуальных заданий, доступных на сайте программы лояльности или в приложении.
  • Использование бонусов: «Приветы» можно обменивать на призы, включая повышенный кешбэк у партнёров программы, промокоды на скидки и другие бонусы.
  • Срок действия: Все накопленные бонусы необходимо использовать до 31 января, иначе они сгорят.

Рекомендации:

  • Зарегистрируйтесь в программе лояльности, если вы ещё этого не сделали.
  • Проверяйте задания и выполняйте их, чтобы получать дополнительные бонусы.
  • Используйте накопленные «приветы» заранее, чтобы не упустить возможность их потратить.

Подобные акции — это отличный способ извлечь выгоду из использования карты, но важно следить за сроками и условиями программы.

Нравится: 0

Что будем искать? Например,Человек