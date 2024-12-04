Всем, у кого есть карта «Мир», дали срок до января: потом будет поздно

Владельцам карт национальной платёжной системы «Мир» напомнили о срочности использования бонусов, накопленных в рамках программы лояльности.

Все бонусы, накопленные на счёте, будут действительны только до 31 января. После этой даты они аннулируются.

Ключевые моменты:

Бонусы: Участники программы могут зарабатывать «приветы» за выполнение виртуальных заданий, доступных на сайте программы лояльности или в приложении.

Участники программы могут зарабатывать «приветы» за выполнение виртуальных заданий, доступных на сайте программы лояльности или в приложении. Использование бонусов: «Приветы» можно обменивать на призы, включая повышенный кешбэк у партнёров программы, промокоды на скидки и другие бонусы.

«Приветы» можно обменивать на призы, включая повышенный кешбэк у партнёров программы, промокоды на скидки и другие бонусы. Срок действия: Все накопленные бонусы необходимо использовать до 31 января, иначе они сгорят.

Рекомендации:

Зарегистрируйтесь в программе лояльности, если вы ещё этого не сделали.

Проверяйте задания и выполняйте их, чтобы получать дополнительные бонусы.

Используйте накопленные «приветы» заранее, чтобы не упустить возможность их потратить.

Подобные акции — это отличный способ извлечь выгоду из использования карты, но важно следить за сроками и условиями программы.