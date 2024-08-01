Встреча со со знакомой из Ливен обошлась мужчине в 30 тысяч рублей: районный суд назначил ей наказание

Житель Орла приехал в гости к знакомой из Ливен, и во время встречи передал ей свой телефон для перевода 1500 рублей со своего банковского счёта. Об этом сообщил Уездный город Ливны 31 июля 2024 года.

Однако, ситуация приняла неожиданный оборот. Вместо указанной суммы, женщина перевела себе 30 000 рублей, не сообщив об этом владельцу карты. Мужчина не сразу заметил пропажу, но когда обнаружил её, обратился в полицию.

Жительница Ливен признала свою вину в краже и вернула похищенные деньги. Однако, несмотря на это, она предстала перед судом.

Ливенский районный суд вынес приговор местной жительнице за кражу денежных средств со счёта знакомого. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. При вынесении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства: добровольное возмещение ущерба и наличие у подсудимой психического расстройства и инвалидности.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.