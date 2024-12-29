Встречаем 2 января без похмелья: 1 легкий напиток и голова на утро не болит — нужна всего 1 кружка

2 января — отличное время для того, чтобы продолжить наслаждаться праздничным настроением и заботиться о своем здоровье. Вместо тяжелых алкогольных напитков, попробуйте освежающий безалкогольный коктейль «Утренняя Роса», который подарит вам бодрость и не оставит похмелья.
Коктейль «Утренняя Роса»
Ингредиенты:
- 1/2 чашки свежевыжатого апельсинового сока
- 1/4 чашки свежевыжатого лимонного сока
- 1/4 чашки свежевыжатого лаймового сока
- 2 ст. ложки меда
- 1 чашка минеральной воды с газом
- Кубики льда
- Свежая мята для украшения
Приготовление:
- В стакане смешайте апельсиновый, лимонный и лаймовый сок.
- Добавьте мед и тщательно размешайте, пока он полностью не растворится.
- В высокий бокал положите кубики льда.
- Залейте соковую смесь на кубики льда.
- Долейте минеральную воду с газом и аккуратно размешайте.
- Украсьте коктейль свежей мятой.
Наслаждайтесь утром без похмелья! Этот коктейль не только вкусный, но и полезный, помогая вам оставаться бодрыми и здоровыми. Поднимите бокал за здоровье и радость нового года!