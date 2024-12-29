Встречаем 2 января без похмелья: 1 легкий напиток и голова на утро не болит — нужна всего 1 кружка

2 января — отличное время для того, чтобы продолжить наслаждаться праздничным настроением и заботиться о своем здоровье. Вместо тяжелых алкогольных напитков, попробуйте освежающий безалкогольный коктейль «Утренняя Роса», который подарит вам бодрость и не оставит похмелья.

Коктейль «Утренняя Роса»

Ингредиенты:

1/2 чашки свежевыжатого апельсинового сока

1/4 чашки свежевыжатого лимонного сока

1/4 чашки свежевыжатого лаймового сока

2 ст. ложки меда

1 чашка минеральной воды с газом

Кубики льда

Свежая мята для украшения

Приготовление:

В стакане смешайте апельсиновый, лимонный и лаймовый сок. Добавьте мед и тщательно размешайте, пока он полностью не растворится. В высокий бокал положите кубики льда. Залейте соковую смесь на кубики льда. Долейте минеральную воду с газом и аккуратно размешайте. Украсьте коктейль свежей мятой.

Наслаждайтесь утром без похмелья! Этот коктейль не только вкусный, но и полезный, помогая вам оставаться бодрыми и здоровыми. Поднимите бокал за здоровье и радость нового года!