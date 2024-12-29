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Встречаем 2 января без похмелья: 1 легкий напиток и голова на утро не болит — нужна всего 1 кружка

Евгения Гулевская
29 декабря 2024

2 января — отличное время для того, чтобы продолжить наслаждаться праздничным настроением и заботиться о своем здоровье. Вместо тяжелых алкогольных напитков, попробуйте освежающий безалкогольный коктейль «Утренняя Роса», который подарит вам бодрость и не оставит похмелья.

Коктейль «Утренняя Роса»

Ингредиенты:

  • 1/2 чашки свежевыжатого апельсинового сока
  • 1/4 чашки свежевыжатого лимонного сока
  • 1/4 чашки свежевыжатого лаймового сока
  • 2 ст. ложки меда
  • 1 чашка минеральной воды с газом
  • Кубики льда
  • Свежая мята для украшения

Приготовление:

  1. В стакане смешайте апельсиновый, лимонный и лаймовый сок.
  2. Добавьте мед и тщательно размешайте, пока он полностью не растворится.
  3. В высокий бокал положите кубики льда.
  4. Залейте соковую смесь на кубики льда.
  5. Долейте минеральную воду с газом и аккуратно размешайте.
  6. Украсьте коктейль свежей мятой.

Наслаждайтесь утром без похмелья! Этот коктейль не только вкусный, но и полезный, помогая вам оставаться бодрыми и здоровыми. Поднимите бокал за здоровье и радость нового года!

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