Вся сила в сале: простой и быстрый способ приготовить вкуснейшую закуску, от которой все будут в восторге

Засолка сала с использованием рассола — это классический и эффективный способ приготовления этого аппетитного продукта. Вот подробный рецепт для вас:

Ингредиенты:

Свиное сало — 1 кг

Вода — 1 литр

Соль (не экстра) — 100 г

Лавровый лист — 4-5 шт.

Чеснок — 6-8 зубчиков

Перец черный горошком — 10-12 шт.

Перец душистый — 10-12 шт.

По желанию: сушеный укроп или другие специи

Приготовление:

Подготовка сала: Нарежьте сало на куски размером примерно 10 x 15 см. Оставляйте шкурку, так как она придаст салу структуру и улучшит вкус. Приготовление рассола: В кастрюле доведите 1 литр воды до кипения.

Добавьте соль, лавровый лист, черный и душистый перец, и другие приправы по желанию.

После закипания варите смесь 5 минут на среднем огне.

Снимите с плиты и дайте рассолу остыть до температуры, при которой рука терпит (около 50-55 градусов). Это важно, чтобы чеснок не потерял свой аромат. Засолка: Положите сало в стеклянную банку или кастрюлю.

Нарежьте чеснок и добавьте его к салу.

Залейте остывшим рассолом так, чтобы сало было полностью покрыто. Если вы используете кастрюлю, можно поставить сверху небольшой гнет, но в банке этого делать не нужно, если вы зальете рассол до краев. Маринование: Закройте банку крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2 суток.

После этого переместите банку в холодильник и оставьте еще на 3 дня. Проверка готовности: Сало должно стать мягким и легко прокалываться вилкой. Если оно все еще жесткое, оставьте его на пару дней подольше. Хранение: После достижения нужной консистенции выньте сало из рассола и обсушите бумажными полотенцами.

Заверните каждый кусок в пергаментную бумагу или фольгу и положите в морозильник для хранения.

Любители шпика могут обвалять сало в черном или красном перце перед замораживанием.

Совет: Для того чтобы уничтожить возможных паразитов, перед засолкой можно заморозить сало на 10–14 дней.

Теперь ваше сало готово к подаче на стол и может стать отличной закуской на праздничном столе!