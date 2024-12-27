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Вся сила в сале: простой и быстрый способ приготовить вкуснейшую закуску, от которой все будут в восторге

Евгения Гулевская
27 декабря 2024

Засолка сала с использованием рассола — это классический и эффективный способ приготовления этого аппетитного продукта. Вот подробный рецепт для вас:

Ингредиенты:

  • Свиное сало — 1 кг
  • Вода — 1 литр
  • Соль (не экстра) — 100 г
  • Лавровый лист — 4-5 шт.
  • Чеснок — 6-8 зубчиков
  • Перец черный горошком — 10-12 шт.
  • Перец душистый — 10-12 шт.
  • По желанию: сушеный укроп или другие специи

Приготовление:

  1. Подготовка сала: Нарежьте сало на куски размером примерно 10 x 15 см. Оставляйте шкурку, так как она придаст салу структуру и улучшит вкус.
  2. Приготовление рассола:
    • В кастрюле доведите 1 литр воды до кипения.
    • Добавьте соль, лавровый лист, черный и душистый перец, и другие приправы по желанию.
    • После закипания варите смесь 5 минут на среднем огне.
    • Снимите с плиты и дайте рассолу остыть до температуры, при которой рука терпит (около 50-55 градусов). Это важно, чтобы чеснок не потерял свой аромат.
  3. Засолка:
    • Положите сало в стеклянную банку или кастрюлю.
    • Нарежьте чеснок и добавьте его к салу.
    • Залейте остывшим рассолом так, чтобы сало было полностью покрыто. Если вы используете кастрюлю, можно поставить сверху небольшой гнет, но в банке этого делать не нужно, если вы зальете рассол до краев.
  4. Маринование:
    • Закройте банку крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2 суток.
    • После этого переместите банку в холодильник и оставьте еще на 3 дня.
  5. Проверка готовности:
    • Сало должно стать мягким и легко прокалываться вилкой. Если оно все еще жесткое, оставьте его на пару дней подольше.
  6. Хранение:
    • После достижения нужной консистенции выньте сало из рассола и обсушите бумажными полотенцами.
    • Заверните каждый кусок в пергаментную бумагу или фольгу и положите в морозильник для хранения.
    • Любители шпика могут обвалять сало в черном или красном перце перед замораживанием.

Совет: Для того чтобы уничтожить возможных паразитов, перед засолкой можно заморозить сало на 10–14 дней.

Теперь ваше сало готово к подаче на стол и может стать отличной закуской на праздничном столе!

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