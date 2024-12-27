Вся сила в сале: простой и быстрый способ приготовить вкуснейшую закуску, от которой все будут в восторге

Засолка сала с использованием рассола — это классический и эффективный способ приготовления этого аппетитного продукта. Вот подробный рецепт для вас:
Ингредиенты:
- Свиное сало — 1 кг
- Вода — 1 литр
- Соль (не экстра) — 100 г
- Лавровый лист — 4-5 шт.
- Чеснок — 6-8 зубчиков
- Перец черный горошком — 10-12 шт.
- Перец душистый — 10-12 шт.
- По желанию: сушеный укроп или другие специи
Приготовление:
- Подготовка сала: Нарежьте сало на куски размером примерно 10 x 15 см. Оставляйте шкурку, так как она придаст салу структуру и улучшит вкус.
- Приготовление рассола:
- В кастрюле доведите 1 литр воды до кипения.
- Добавьте соль, лавровый лист, черный и душистый перец, и другие приправы по желанию.
- После закипания варите смесь 5 минут на среднем огне.
- Снимите с плиты и дайте рассолу остыть до температуры, при которой рука терпит (около 50-55 градусов). Это важно, чтобы чеснок не потерял свой аромат.
- Засолка:
- Положите сало в стеклянную банку или кастрюлю.
- Нарежьте чеснок и добавьте его к салу.
- Залейте остывшим рассолом так, чтобы сало было полностью покрыто. Если вы используете кастрюлю, можно поставить сверху небольшой гнет, но в банке этого делать не нужно, если вы зальете рассол до краев.
- Маринование:
- Закройте банку крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2 суток.
- После этого переместите банку в холодильник и оставьте еще на 3 дня.
- Проверка готовности:
- Сало должно стать мягким и легко прокалываться вилкой. Если оно все еще жесткое, оставьте его на пару дней подольше.
- Хранение:
- После достижения нужной консистенции выньте сало из рассола и обсушите бумажными полотенцами.
- Заверните каждый кусок в пергаментную бумагу или фольгу и положите в морозильник для хранения.
- Любители шпика могут обвалять сало в черном или красном перце перед замораживанием.
Совет: Для того чтобы уничтожить возможных паразитов, перед засолкой можно заморозить сало на 10–14 дней.
Теперь ваше сало готово к подаче на стол и может стать отличной закуской на праздничном столе!